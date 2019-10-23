نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان أثناء هطول الأمطار  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

هطلت أمطار غزيرة على معظم الدول العربية والخليجية، وصلت لحد السيول، حيث تزداد حوادث السير في هذه الأجواء غير المستقرة وخاصة عند القيادة بالطرق الزلقة بفعل تجمع الأمطار، كما ترتفع درجة صعوبة التحكم بالسيارة ويقل تأثير الفرامل.

ونستعرض أبرز نصائح خبراء السلامة المرورية لتفادي مخاطر القيادة في هذه الأجواء ومن أبرزها:

أولا.. مسافة كافية: يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

ثانيا.. استخدام الفرامل: يجب الحذر عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.

ثالثا.. ميكانيكية السيارة: يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.

رابعا.. وسط الطريق: حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.

خامسا.. السيارة الأمامية: عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.

سادسا.. نوافذ السيارة: لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.