برصيد 5 أهداف.. روبرت ليفاندوفسكي ينفرد بصدارة دوري أبطال أوروبا  

نواف السالم(صدى):

تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حيث تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 5 أهداف مقابل 4 أهداف لعدة لاعبين وهم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والألماني سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونخ والإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي والكرواتي ميسلاف أورسيتش مهاجم دينامو زغرب والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف وحيد في النسخة الحالية رفقة يوفنتوس بينما لم يفتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة سجله من الأهداف وسيواجه رفقة فريقه سلافيا براغ التشيكي الأربعاء.

وحول ترتيب التمريرات الحاسمة، تصدر عدة لاعبين وهم الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح باريس سان جرمان والجزائري رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول وثنائي سالزبورغ النمساوي الياباني تاكومي مينامينو والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان وكلهم بـ3 تمريرات حاسمة.