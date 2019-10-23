إشارات تدل على توتر العلاقة بين أصالة وزوجها

دمشق(صدى):

أوضحت الفنانة السورية أصالة نصري، حقيقة الخلاف بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان والتي يشاع أنها وصلت إلى حدّ الانفصال.

وأكدت أصالة في رسالة لها نشرتها على إنستغرام أنّ كلّ الأنباء التي تمّ تداولها حول طلاقها غير صحيحة، وأنّ ما حدث بينهما مجرّد خلاف بسيط.

وتعد هذه ليست المرّة الأولى التي تفكّر فيها أصالة بالانفصال عن زوجها طارق العريان، حيث حدثت بينهما خلافات في السابق اتفقا فيها على الانفصال ولكنها دومًا كانت تعود وتعتذر له، بحسب تصريحات سابقة له.

وتدل جميع المؤشرات أن أصالة تعاني من صدمة عاطفية من بينها قص شعرها وتغيير لونه؛ حيث أن الأشخاص الذين يمرون بتجربة حب فاشلة يلجأون لتغيير مظهرهم للشعور بالثقة والانطلاق مرة أخرى.

ويعتبر الدليل الثاني، هو تقربها الشديد في الفترة الأخيرة من أخيها أنس الذي نشرت عدة صور برفقته معلقة: ” من أجمل ما كتبه الله لي أن تكون أنت أخي”؛ فيما وجهت ابنتها رسالة لها وكأنها تدعمها نفسيًا؛ فيما شددت أصالة في مقابلة أن الإخلاص والاهتمام أهم ما في العلاقة.