تحذير من قلاية كهربائية غير مطابقة للمواصفات

علي القحطاني(صدى):

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من قلاية كهربائية غير مطابقة؛ حيث أظهرت نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 60335-2-13.

وأوضحت ” المواصفات ” إن المنتج يشكل خطراً على سلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار قدرة الدخل والتيار، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.

وتقوم الهيئة بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.