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بالفيديو.. ظهور نادر لتوأم زينة وأحمد عز لحظة مشاجرته مع شقيقتها

بالفيديو.. ظهور نادر لتوأم زينة وأحمد عز لحظة مشاجرته مع شقيقتها
القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة المشاجرة التي اندلعت بين شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز في أحد الفنادق بالساحل الشمالي .

وأظهر المقطع التي تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، توجه شقيقة الفنانة زينه نحو بينما كان جالساً على أحد المطاعم .

وبدت ملامح الغضب على شقيقة زينة ، وبدا أنها تنتوي العنف ، بينما انسحب الفنان احمد عز خارج المطعم .
كما ظهر تؤام الفنانة زينة عز الدين وزين الدين في الفيديو ، وقيل أنهما كانا بجانب خالتهما “ياسمين ”

وكانت أنباء قد ترددت حول بلاغ تقدم به “عز ” ضد شقيقه “زينة ” يتهما فيه بالإعتداء عليه لكن كلاهما لم يتحدث عن التفاصيل .

واستمر النزاع القضائي بين “عز ” و”زينة ” لسنوات لإثبات نسب طفليها وأخيراً حصلت منه على نفق دراسية لهما بمبلغ 30 ألف جنية مؤخراً .


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