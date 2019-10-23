بالفيديو.. ظهور نادر لتوأم زينة وأحمد عز لحظة مشاجرته مع شقيقتها
وثق مقطع فيديو لحظة المشاجرة التي اندلعت بين شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز في أحد الفنادق بالساحل الشمالي .
وأظهر المقطع التي تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، توجه شقيقة الفنانة زينه نحو بينما كان جالساً على أحد المطاعم .
وبدت ملامح الغضب على شقيقة زينة ، وبدا أنها تنتوي العنف ، بينما انسحب الفنان احمد عز خارج المطعم .
كما ظهر تؤام الفنانة زينة عز الدين وزين الدين في الفيديو ، وقيل أنهما كانا بجانب خالتهما “ياسمين ”
وكانت أنباء قد ترددت حول بلاغ تقدم به “عز ” ضد شقيقه “زينة ” يتهما فيه بالإعتداء عليه لكن كلاهما لم يتحدث عن التفاصيل .
واستمر النزاع القضائي بين “عز ” و”زينة ” لسنوات لإثبات نسب طفليها وأخيراً حصلت منه على نفق دراسية لهما بمبلغ 30 ألف جنية مؤخراً .
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