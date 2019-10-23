بالفيديو.. ظهور نادر لتوأم زينة وأحمد عز لحظة مشاجرته مع شقيقتها

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة المشاجرة التي اندلعت بين شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز في أحد الفنادق بالساحل الشمالي .

وأظهر المقطع التي تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، توجه شقيقة الفنانة زينه نحو بينما كان جالساً على أحد المطاعم .

وبدت ملامح الغضب على شقيقة زينة ، وبدا أنها تنتوي العنف ، بينما انسحب الفنان احمد عز خارج المطعم .

كما ظهر تؤام الفنانة زينة عز الدين وزين الدين في الفيديو ، وقيل أنهما كانا بجانب خالتهما “ياسمين ”

وكانت أنباء قد ترددت حول بلاغ تقدم به “عز ” ضد شقيقه “زينة ” يتهما فيه بالإعتداء عليه لكن كلاهما لم يتحدث عن التفاصيل .

واستمر النزاع القضائي بين “عز ” و”زينة ” لسنوات لإثبات نسب طفليها وأخيراً حصلت منه على نفق دراسية لهما بمبلغ 30 ألف جنية مؤخراً .