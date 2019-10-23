لجنة الاحتراف تسعى للقضاء على سماسرة اللاعبين

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة في اتحاد كرة القدم، أن لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين ناقشت خلال ورشة العمل الذي عقدت في مقر اتحاد الكرة، بحضور 22 وسيطاً، رفع خطاباً للهيئة العامة للرياضة لمخاطبة وزارة العدل للقضاء على بعض السماسرة غير الرسميين.

وكان قد حصل بعض الوسطاء على وكالة من المحكمة لممارسة مهنة الوسيط؛ فيما تحاول لجنة الاحتراف القضاء على هذه الظاهرة، بعدم اعتماد أي وكالات رسمية تخص الشأن الرياضي.

ويستطيع الوسيط تجديد البطاقة بدفع رسوم لمدة سنتين بمبلغ 40 ألف ريال، بعد أن كان النظام يتيح له دفع 20 ألف ريال للسنة الواحدة فقط، إضافة إلى ذلك، تم إلغاء نسبة الـ5% التي يدفعها الوسيط الذي يمتلك مكتباً معتمداً.

وكذلك نسبة الـ10% التي يدفعها الوسيط الذي لا يمتلك مكتباً معتمداً لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاكتفاء بالرسوم التي تدفع للسنة الواحدة (20 ألف ريال)، دون التدخل بالعمولة التي يأخذها الوسيط من اللاعب.