مقارنة بين اختيار الخبز أو الأرز حسب السعرات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتمد اختيار الأرز أو الخبز في الطعام على أهدافك الغذائية؛ فالأرز يوفر المزيد من الفيتامينات والمعادن؛ لكن الخبز أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

ويعد الأشخاص الذين يستهلكون الخبز يزنون أقل، ويكون لديهم مستوى السكري في الدم ومستويات الكوليسترول أقل مقارنة بمن يستهلكون الأرز؛ حيث يحتوي كوب من الأرز المطبوخ على 160 سعرًا حراريًّا، وهو يحتوي على ماء وبروتين ومواد دهنية.

ويحتوي الأرز أيضًا على مواد نشوية وعلى أملاح معدنية وخاصة البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمنغنيز والحديد والفسفور والكبريت واليود، ويحتوي الأرز غير المقشور إضافة لهذه المكونات على فيتامينات (A) و(B) و(E).

وتعتبر القيمة الغذائية للخبز والقمح عالية، وبشكل عام فإن 100 غرام خبز تحتوي على 250- 280 سعرًا حراريًّا، كما أنه لا فرق كبير بين الخبز الأسمر والأبيض في السعرات الحرارية؛ فالعامل الأساسي الذي يحدد السعرات الحرارية في الخبز هو كمية الطحين الذي يحتويه، بغض النظر عن نوعه.