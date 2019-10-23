توجه لتعيين 100 ألف مواطن على عقود التشغيل والصيانة الحكومية
تعتزم الدولة تعيين نحو 100 ألف مواطن على عقود التشغيل والصيانة التي تشارك بها الجهات والشركات الحكومية خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ تلك العقود .
ووفقاً لصحيفة محلية ، فإن الدولة تسهم بنسبة 51% في عقود الصيانة والتشغيل المستهدف توطينها ، وبناءً عليه ستكون ملزمة بالتوطين وتعيين آلاف المواطنين بما يصل إلى العدد المذكور .
الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أصدرت أمس الأول قرار برفع نسب التوطين بعقود الصيانة والتشغيل ، مع إدراج النسب الجديدة في دليل الإستقدام وفي جميع العقود الجديدة .
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