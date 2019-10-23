مايا دياب تكشف حيل وفضائح الرؤساء اللبنانيين

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن محاولة الرؤساء اللبنانيين الضغط على رؤساء محطات التليفزيون لوقف البث المباشر للتظاهرات الشعبية، لافتة إلى أنهم يستخدموا الضغط على القنوات لوقف البث المباشر لقمع حرية الإعلام.

ويؤدي ذلك بالتالي إلى قمع الثورة، وفض الإحتجاجات المطالبة بحقوقها؛ حيث قالت مايا دياب عبر حسابها على تويتر: ” تجري الآن بعض الاتصالات من بعض الرؤساء اللبنانيين بأصحاب محطات التلفزة لوقف البث المباشر، لقمع حريّة الاعلام وبالتالي الثورة “.

وأشارت إلى أن الرؤساء لجأوا الى وسائل الإعلام، لعدم قدرتهم على مواجهة المظاهرات والاحتجاجات بالقوة، وانما يحاولون التذاكي واستخدام الحيل السلمية لفض وإنهاء ثورة لبنان؛ مطالبة وسائل الإعلام عدم الاستجابة لأي مطالب لهم.