الأسبوع القادم.. بدء التشغيل التجريبي للمسار البديل لقطار الحرمين في السليمانية

نايف السالم(صدى):

يبدأ التشغيل التجريبي للمسار الجديد البديل لقطار الحرمين بمحطة السليمانية خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية والحماية الكاملة للمسار؛ حيث أنه سيجري تجربة القطار بدون ركاب على الخط الجديد الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر.

وسيتم ذلك بين محطة السليمانية ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد؛ فيما كان وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، قد صرح في الأول من أكتوبر الجاري إن قطار الحرمين سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يوماً.

وأوضح ” العامودي ” أنه يعود مستخدماً محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.