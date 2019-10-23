قلق قبل أيام من القمة المثيرة بين الهلال والنصر
بالتزامن مع اقتراب قمة العاصمة الرياض يوم الأحد المقبل ، يواصل النصر والهلال استعدادهما للقاء حاسم لا يقل فيه طموح أحدهما عن الآخر في منافسة شرسة برحلة الحفاظ على اللقب .
وعلى الرغم من أن الهلال لم يفز على غريمه التقليدي بالدوري منذ عامين ، إلا أن صعوده لنهائي دوري آسيا وانتصاره الساحق على السد القطري يزيد من حماس الهلال للقاء المرتقب باستاد جامعة الملك سعود ، دون تقليل من حجم الإستعداد .
ويعد اللقاء فرصة ذهبية للنصر الذي يسعى للعودة للطريق الصحيح أمام غريمه بعدما انتصر في ست مباريات فقط حتى الآن واحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال .
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 27 دقيقة
الكذب لايحوز، أي فوز ساحق الله يهديك وهو تكفخ لين تنفخ في محيط الدجة.
النصر سيزيد اوجاعهم في هذا الملعب الذي اصبح شؤم عليهم من كثر مايتكفخون فيه ولم يسلمون حتى من الحزم والفيحاء