قلق قبل أيام من القمة المثيرة بين الهلال والنصر

طلال الغامدي(صدى):

بالتزامن مع اقتراب قمة العاصمة الرياض يوم الأحد المقبل ، يواصل النصر والهلال استعدادهما للقاء حاسم لا يقل فيه طموح أحدهما عن الآخر في منافسة شرسة برحلة الحفاظ على اللقب .

وعلى الرغم من أن الهلال لم يفز على غريمه التقليدي بالدوري منذ عامين ، إلا أن صعوده لنهائي دوري آسيا وانتصاره الساحق على السد القطري يزيد من حماس الهلال للقاء المرتقب باستاد جامعة الملك سعود ، دون تقليل من حجم الإستعداد .

ويعد اللقاء فرصة ذهبية للنصر الذي يسعى للعودة للطريق الصحيح أمام غريمه بعدما انتصر في ست مباريات فقط حتى الآن واحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال .