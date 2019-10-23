الاتحاد يلتقي بالوصل في كأس محمد السادس

ماجد محمد(صدى):

يلتقي نادي الاتحاد الوصل الإماراتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب زعبيل بدبي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019- 2020.

ووصل الاتحاد لهذا اللقاء بعد تجاوزه فريق العهد اللبناني في دور الـ32 عندما فاز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة وتعادلا سلبيا في مباراة الإياب؛ فيما يبحث من خلال لقاء اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية وقطع شوطا كبيرا نحو التأهل للدور المقبل.

ويعاني العميد على المستوى الفني الذي يشهد تراجعا كبيرا بعد تعرضه للخسارة في آخر مواجهتين أمام الحزم والوحدة ضمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إذ يحتل المركز الثامن.