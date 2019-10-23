طريقة بسيطة لترطيب اليدين في الشتاء

أميرة خالد(صدى):

توجد وصفة طبيعية لترطيب اليدين والقضاء على الجفاف الذي يحدث للبشرة أثناء فصل الشتاء.

وتعد المكونات: 2 ملعقة طعام زبدة الشيا، 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، 2 ملعقة صغيرة زيت اللافندر؛ فضلًا عن الفانيليا، وجل الصبار.

وتتمثل طريقة التحضير في خلط المكونات السابقة يدويا باستخدام خلاط لبضع دقائق حتى يصبح المزيح كريمى، كما يمكنك إضافة زيت بذور العنب وزيت فيتامين E إلى الخليط لمزيد من الفائدة؛ ثم الاحتفاظ بالخليط في برطمان زجاجى في الثلاجة، وداومي على استخدمه يوميا أو عند الحاجة.