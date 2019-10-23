استغلال محل عطور لتسهيل أعمال الدعارة

أبو ظبي(صدى):

قضت محكمة إماراتية على شاب عربي بالسجن 5 سنوات، بتهمة تسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء، بعدما استغل تجارة العطور وغسل الأموال عن طريقها، لإخفاء أرباح جريمته عبر تحويلها إلى الخارج.

وسهّل الشاب أعمال الدعارة لنساء، مقابل أجر مالي، حيث كان يقدمهنّ لمجهولين لممارسة الدعارة، وعمد إلى إخفاء أرباح الدعارة بتحويل الأموال إلى الخارج عبر شركات الصرافة.

وفي السياق نفسه، أظهرت التحقيقات قيام المتهم بإرسال تحويلات مالية بلغ عددها 119 تحويلًا إلى عدد من الأشخاص في 6 دول عربية خلال 30 شهرًا عبر مراكز الصرافة بقيمة تزيد عن 300 ألف درهم.