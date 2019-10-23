9 دول أجنبية تتنافس للفوز بمشروعات في قطاع الصحة بالمملكة

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الصحة عن تقدم عدد كبير من المستثمرين من تسع دول أجنبية للإستثمار في قطاع الصحة بالمملكة ، أبرزها الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا ، واليابان ، والهند ، وكوريا الجنوبية ، والإمارات .

وأكدت الوزارة أن التنسيق جاري حالياً مع شركات عالمية لدخول السوق السعودي في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الدوائية .

كما يهدف بعض المستثمرين للمشاركة في برامج الخصخصة لتشغيل قطاعات صحي معينة كأقسام الآشعة والتأهيل ، وغيرهما .

وتستهدف بعض الشركات بناء المستشفيات في المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها .

وكان الديوان الملكي قد أصدر مرسوماً يسمح للمستثمر الأجنبي بإمتلاك وفتح مستشفيات وعيادات تخصصية مختلفة عدا العيادات الطبية المنفردة ، وهو ما فتح الباب أمام الإستثمار في إهم القطاعات الواعدة بالمملكة .