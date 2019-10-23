9 دول أجنبية تتنافس للفوز بمشروعات في قطاع الصحة بالمملكة
كشفت وزارة الصحة عن تقدم عدد كبير من المستثمرين من تسع دول أجنبية للإستثمار في قطاع الصحة بالمملكة ، أبرزها الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا ، واليابان ، والهند ، وكوريا الجنوبية ، والإمارات .
وأكدت الوزارة أن التنسيق جاري حالياً مع شركات عالمية لدخول السوق السعودي في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الدوائية .
كما يهدف بعض المستثمرين للمشاركة في برامج الخصخصة لتشغيل قطاعات صحي معينة كأقسام الآشعة والتأهيل ، وغيرهما .
وتستهدف بعض الشركات بناء المستشفيات في المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها .
وكان الديوان الملكي قد أصدر مرسوماً يسمح للمستثمر الأجنبي بإمتلاك وفتح مستشفيات وعيادات تخصصية مختلفة عدا العيادات الطبية المنفردة ، وهو ما فتح الباب أمام الإستثمار في إهم القطاعات الواعدة بالمملكة .
اترك تعليقاً