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5 أخطاء شائعة تضعف كفاءة الأجهزة وتقلل عمرها الإفتراضي

5 أخطاء شائعة تضعف كفاءة الأجهزة وتقلل عمرها الإفتراضي
وكالات(صدى):

تعتبر الأجهزة الإكترونية كالجوالات والحواسيب اللوحية والمحمولة من أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار والتي يجب الحفاظ عليها لضمان استمرار كفائتها لأطول فترة ممكنة .

وينصح خبراء التقنية بتجنب أخطاء شائعة تسبب تراجع العمر الإفتراضي لجهازك وإتلاقه في وقت قصير ، وهي كالتالي :

1- شراء الشواحن والبطاريات الرخيصة والمقلدة .
2- استخدام السوائل لتنظيف الجهاز .
3- عدم الإهتمام بدرجات الحرارة ، فهذه الأجهزة بالتأكيد تفقد كفائتها مع ارتفاع الحرارة .
4- شحن الجهاز طول الوقت 100% .
5- وضع الشاحن في الجهاز دائماَ ، فبالتأكيد ستضر البطارية .


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