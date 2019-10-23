5 أخطاء شائعة تضعف كفاءة الأجهزة وتقلل عمرها الإفتراضي

وكالات(صدى):

تعتبر الأجهزة الإكترونية كالجوالات والحواسيب اللوحية والمحمولة من أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار والتي يجب الحفاظ عليها لضمان استمرار كفائتها لأطول فترة ممكنة .

وينصح خبراء التقنية بتجنب أخطاء شائعة تسبب تراجع العمر الإفتراضي لجهازك وإتلاقه في وقت قصير ، وهي كالتالي :

1- شراء الشواحن والبطاريات الرخيصة والمقلدة .

2- استخدام السوائل لتنظيف الجهاز .

3- عدم الإهتمام بدرجات الحرارة ، فهذه الأجهزة بالتأكيد تفقد كفائتها مع ارتفاع الحرارة .

4- شحن الجهاز طول الوقت 100% .

5- وضع الشاحن في الجهاز دائماَ ، فبالتأكيد ستضر البطارية .