5 أخطاء شائعة تضعف كفاءة الأجهزة وتقلل عمرها الإفتراضي
تعتبر الأجهزة الإكترونية كالجوالات والحواسيب اللوحية والمحمولة من أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار والتي يجب الحفاظ عليها لضمان استمرار كفائتها لأطول فترة ممكنة .
وينصح خبراء التقنية بتجنب أخطاء شائعة تسبب تراجع العمر الإفتراضي لجهازك وإتلاقه في وقت قصير ، وهي كالتالي :
1- شراء الشواحن والبطاريات الرخيصة والمقلدة .
2- استخدام السوائل لتنظيف الجهاز .
3- عدم الإهتمام بدرجات الحرارة ، فهذه الأجهزة بالتأكيد تفقد كفائتها مع ارتفاع الحرارة .
4- شحن الجهاز طول الوقت 100% .
5- وضع الشاحن في الجهاز دائماَ ، فبالتأكيد ستضر البطارية .
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