منها الحليب.. منتجات ضارة حال إضافتها مع الشاي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، عن بعض الإضافات التي تعد ضارة حال وضعها في الشاي والمشروبات الساخنة، ومنها العسل، والذي يفقد خصائصه تأثّرًا بدرجة الحرارة المرتفعة

وأوضحت سولوماتينا أن الحليب كذلك لا يجب وضعه مع الشاي بكميات كبيرة، لأنه يقيّد عمل مضادات الأكسدة المفيدة في الشاي؛ لافتة إلى أن الأفضل شرب الشاي مع كل من الليمون والمربى.

وأشارت إلى أن الأنسب للجسم هو الشاي المجمع من قمم شجيرة؛ لاحتوائه على عديد من العناصر الغذائية، بينما النوع الثاني من المشروب يشمل كل ما يتم بيعه بعد جمع الجزء المستخلص.