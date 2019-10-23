بالفيديو.. تفاصيل إنذار سامي الجابر بعد خلعه قميصه بمباراة ديربي

نواف السالم(صدى):

كشف الحكم الدولي السابق عبدالعزيز الدخيل، عن تفاصيل واقعة خلع سامي الجابر لقميصه بعد إحرازه هدفاً في إحدى مباريات الديربي بين الهلال والنصر.

وأجاب الدخيل عن الاتهامات الموجهة إليه بتجاهل إعطاء إنذار للاعب رغم أنه كان يستحقه، قائلًا في لقائه ببرنامج ” وينك ” على قناة ” روتانا خليجية “، إن المباراة انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3 – 1).

وأوضح أنه بعد إحراز الهدف الثالث، خلع سامي قميصه وتوجه نحو الراية الركنية وعلق القميص عليها ورفع الراية تعبيراً عن فرحته، لافتًا إلى أن ما قيل أنه لم يعطه إنذاراً على تلك اللقطة غير صحيح لأنه أنذره بالفعل وسجل هذا الإنذار في أرشيف اتحاد كرة القدم، ولكن الإخراج التلفزيوني لم يبرز لقطة منحه الإنذار.