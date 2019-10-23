«المسند» يحذر من استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور عبد الله المسند استاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية من استمرار الحالة المطرية الثانية اليوم الأربعاء .

وتوفع “المسند” هطول الأمطار على أجزاء متفرقة من مناطق “تبوك ، الجوف ، حائل ، الحدود الشمالية ، وعسير ، والباحة ” ، وقد تصل للقصيم والمدينة المنورة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد ، قد حذؤت من هطول أمطار رعدية اليوم الأربعاء مصحوبة برياح نشطة بنفس المناطق المذكورة بجانب مكة المكرمة ، مع توقعات برياح وأتربة على منطقة نجران والأجزاء الغربية من الرياض والقصيم ، مطالبة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والبعد عن مجاري السيول .