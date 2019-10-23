آليات تسجيل الفلكلور الشعبي باليونيسكو

حمود العنزي(صدى):

تنظم وزارة الثقافة مسابقة الفلكلور الشعبي، التي أثارت الجدل حول توثيق التراث غير المادي مثل الرقصات والموسيقى والحكايات الشعبية، وآليات تسجيلها في المنظمات الدولية الرسمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونيسكو ” .

وسبق أن أدرجت رقصة المزمار السعودية ضمن قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، باعتبار هذه الرقصة ذات جذور عميقة في المملكة تمتد لعشرات بل مئات السنين؛ بينما يعتبر تسجيل الفلكلور الشعبي والتراث غير المادي إجمالاً عملاً أهلياً ليس منوطاً بالحكومات، بل بمؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبها، أوضحت رهاف قصاص، مدير المشروعات في الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، أن توثيق التراث في اليونيسكو لا يتم بشكل عشوائي أو اعتباطي فهناك معايير وإجراءات للتسجيل كذلك خطط توضع للمحافظة على التراث من الاندثار وقد بدأت عملية تسجيل التراث السعودي بجهود من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث منذ العام 2015م.