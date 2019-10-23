ارتفاع معدل الشراء لوحدات «سكني» إلى 1200 وحدة يوميا

حمود العنزي(صدى):

تشهد وحدات برنامج “سكني ” إقبال كبير من جانب المواطنين على الشراء بحجم مشتريات يومي يصل إلى 1200 وحدة يومياً .

جاء ذلك في تصريح لوزير الإسكان ماجد الحقيل ، خلال جولته التفقدية لمشروع الجوار بالمدينة المنورة ، إذ أكد أن سهولة التجربة ووعي المواطنين زاد من إقبالهم على الوحدات .

كما لفت أن وزارة الإسكان اتفقت مع البنوك لتقديم تمويل عقاري حتى إذا لم يكن للمواطن حساب بنكي ، وهو ما شجع المواطنين على الشراء .

الجدير بالذكر أن “الحقيل ” قام بتوقيع عقد مع شركة الرواف للتجارة والمقاولات لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط “شروق ” والذي يقع على طريق الملك عبد العزيز ويضم 3404 قطعة سكنية بمساحة 400 متر للقطعة الواحدة .