ريفر بليت يتأهل لنهائي كأس الليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي

طلال الغامدي(صدى):

تأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس ليبرتادوريس للعام الثاني على التوالي رغم خسارته أمام بوكا جونيورز بهدف دون مقابل في المباراة التى جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي.

وكان ريفر بليت نجح في حسم نتيجة مباراة الذهاب أمام بوكا جونيورز لصالحه، بنتيجة 2-0، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1.

ويلتقى ريفربليت في المباراة النهائية مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين ناديا فلامنجو وجريميو البرازيليين.