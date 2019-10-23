الجيران يلقنون طبيب درسًا موجعًا بعدما أقام علاقة مع سيدة متزوجة

القاهرة(صدى):

قام عدد من أهالي إحدى المناطق في مصر، تلقين طبيب درسا موجعا، حيث اعتدوا عليه بالضرب بعد ضبطه متلبسًا بإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة داخل مسكنها.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من مواطن، يتهم فيه زوجته بالزنا، وممارسة الرذيلة مع طبيب يقيم بنفس المدينة، داخل شقته أثناء غيابه.

وكان الزوج تلقى اتصالا من الجيران يفيد بتوجه الطبيب إلى مسكنه فى ظل غيابه، ما أدى إلى توجهه للمنزل، وتمكن من خلال مساعدة الجيران من ضبطهما داخل الشقة بعد الانتهاء من ممارستهما الرذيلة، ولقنوه علقة ساخنة.