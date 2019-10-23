متظاهر لبناني يستعين بـ «كابتن ماجد» للتأكيد على موقفه

بيروت(صدى):

ما زال الشعب اللبناني صامدًا على موقفه مصرًا على مطالبه بالقضاء على الفساد، مؤكدين على عدم وجود نية لتراجعهم عن اعتصاماتهم وتظاهراتهم التي اجتاحت البلاد قبل تنفيذ مطالبهم.

وتباينت صور اعتراض اللبنانيين على النظام، فتارة يعترضون بالهتافات وتارة بالأغاني والرقص، وتارة باستخدام لافتات طريفة ساخرة.

ووسط آلاف المتظاهرين، ظهر أحدهم حاملا لافتة ساخرة، لاقت تداولا واسعا.

وكتب المتظاهر على اللافتة: «ما تراهنوا على زهقنا، نحنا جيل نطرنا كابتن ماجد 3 حلقات ليشوط الطابة».

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