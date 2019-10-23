بالفيديو..الجماهير يتهافتون على سيارة الوليد بن طلال بعد مباراة الهلال

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة مغادرة الأمير الوليد بن طلال بسيارته، من ملعب الملك فهد بعد انتهاء مباراة الهلال أمام السد القطري أمس الثلاثاء.

وظهر خلال المقطع، تهافت عدد كبير من المشجعين على سيارة الأمير الوليد لالتقاط الصورمعه.

بينما ظهر الأمير الوليد جالسا في السيارة ملوحا بإشارات الترحيب للجماهير، فيما طالبه أحد المشجعين بتوصيل سلامه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه 6-5 في ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.

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