سوداني جنسته قطر للعب في منتخبها: عاملوني كـ «مرتزق»

طلال الغامدي(صدى):

أصبح من غير المستغرب على قطر تجاوزاتها الرياضية والضرب بالقوانين عرض الحائط، واعتمادها على لاعبين مجنسين بشكل مخالف للوائح الاتحاد الدولي للعبة.

وفي هذا السياق فضح أحد اللاعبين السابقين بمنتخب قطر، طريقة التعامل الغير آدمية التي كانت تتم معاملته بها.

وقال اللاعب خالد حامد العسير، وهو سوداني تم تجنيسه بالجنسية القطرية للعب في منتخبها، إنه كان مقيم في قطر وكان يمارس رياضة كرة السلة في أندية ثم انتقل لمنتخب قطر للشباب وتم تجنيسه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: كنت أتعامل كمواطن قطري أثناء البطولات فقط، ولكنني داخل قطر أتعامل كمواطن سوداني ولا نحصل على امتيازات المواطنين القطريين.

وتابع: كنت أتعامل في منتخب قطر كمرتزق فقط وأشارك في مهمة للحصول على البطولات ويحصلون هم على المجد كله، ولا تقدير لنا مطلقا.