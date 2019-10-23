جدل واسع بعد اعتقال شرطي في غزة لاعتراضه على أوضاعه الاقتصادي

القدس(صدى):

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس شرطي في قطاع غزة، عقب ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه عن حالة الفقر الشديد التي وصل لها.

وكان الشرطي قد ظهر خلال المقطع قائلا: أسوأ ما يمكن أن يحدث أن تخدم في بلد دون أن تجد ثمن المواصلات التي تؤمن وصولك لعملك.

وأكد أن وضعه الاقتصادي مزري بسبب عدم قدرة حركة حماس التي تسيطر على غزة، على دفع رواتب موظفيها كاملة.

ولاقت قضية اعتقال الشرطي، تضامنا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب صحفيون ونشطاء فلسطينيون، بضرورة الإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي جرم سوى أنه عبر عن وضعه الاقتصادي السيء.