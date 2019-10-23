عصام الحضري لـ الدوري المصري: «ارقد في سلام»

نواف السالم(صدى):

سخر أسطورة منتخب مصر في حراسة المرمى عصام الحضري، من وضع الدوري المصري في الوقت الحالي.

واستنكر الحضري ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، لتقام بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام التي تنطلق في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وقال الحضري: «من بعد ما كنا أقوى دوري فى المنطقة العربية والإفريقية، دلوقتي مش عارفين لا نرجع جمهور ولا نحدد ملاعب للفرق ولا حتى جدول منتظم».

وأضاف: «الدوري المصري ايتها الروح التي تفتت ارقدي فى سلام».