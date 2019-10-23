بالفيديو..المصلح يوضح حكم وقوع الطلاق على من هجرها زوجها دون النطق به

عادل الحربي(صدى):

استفسرت امرأة عن وضعها مع زوجها، حيث ينوي تطليقها، وهجرها لسنوات تاركها عند أهلها لمدة عامين، متسائلة هل هي في حكم المطلقة أم لا.

ومن جانبه أجاب الشيخ خالد المصلح، بأن الطلاق لا يقع بالنية، بل باللفظ فقط، مؤكدا أنه حتى لو عزم الرجل الطلاق بداخله لا يقع ما لم ينطق به.

وأشار المصلح إلى أنه إذا أرادت المرأة الطلاق، ولم ترد الرجوع إليه، لها أن تسلك السبل الشرعية التي يحدث بها المفارقة بالتوجه إلى القضاء وطلب الخلع.