القبض على تونسية بسبب مقطع مسيء للكويت

تونس(صدى):

تواجه امرأة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية، تهمة الإساءة إلى الكويت في مقطع صوتي انتشر عبر تطبيق «واتساب».

وتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، فور تداول المقطع المسيء، وتوصلوا إلى أن من قام بتسجيله وافدة من الجنسية التونسية، إقامتها على كفالة مؤسسة صحافية.

وتم الحصول على إذن من الجهات المختصة بإلقاء القبض على الوافدة، وبمواجهتها بما ورد في المقطع المتداول من إساءات، أنكرت علاقتها به، إلا أنها عادت واعترفت بتسجيلها له، وأنه كان مجرد رسالة منها إلى صديق لها.

وسُجلت بحق المرأة قضية أحيلت بموجبها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.