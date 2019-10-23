روما الإيطالي يفاوض الإيفواري الهارب سانوجو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن دخول نادي روما الإيطالي، في مفاوضات رسمية مع الإيفواري سيكو سانوجو، لاعب وسط فريق الاتحاد الهارب، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نائب رئيس الاتحاد أحمد الكعكي قد صرح مسبقًا بأنه لا يحق لسانوجو فسخ عقده مع النادي من طرفه ما يعني عدم قدرته على الانضمام لأي فريق آخر.

يذكر أن روما الإيطالي كان قد دخل في منافسة مع الاتحاد في يناير الماضي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، ولكن العميد نجح في الحصول على خدماته.