مدرسة ثانوية تودع أحد طلابها توفى إثر صعق كهربائي بمسبح في مكة

نايف السالم(صدى):

لقى طالب بالمرحلة الثانوية في مكة المكرمة مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي في أحد المسابح.

وظهرت علامات الحزن والذهول على وجوه زملاء الطالب بالمدرسة، غير مستوعبين فقدان زميلهم.

فيما أعرب معلم اللغة العربية للطالب المتوفى عن حزنه الشديد لفقدانه بأبيات رثاء مؤثرة، فقال فيها: «بقايا من خيالك في خيالي..فلله البقاء بلا جدال..فراقك قد يراه البعض سهلاً..وقد يدمي المحاجر في الرجال…».