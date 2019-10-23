ريال مدريد يخطف جالطه سراي.. وباريس سان جيرمان يكتسح كلوب بروج

ماجد محمد(صدى):

عاد ريال مدريد الإسباني بفوز ثمين من مضيفه غلطة سراي التركي، وتغلب عليه بهدف نظيف، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدين الملكي بالفوز للنجم الألماني توني كروس بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وفي المجموعة ذاتها، سحق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج بخماسية نظيفة.

واعتلى باريس سان جيرمان قمة المجموعة برصيد 9 نقاط وجاء ريال مدريد ثانيا برصيد 4 نقاط، فيما حل كلوب بروج في المركز الثالث برصيد نقطتين وتذيل جالطه سراي المجموعة بنقطة وحيدة.