مانشستر سيتي يسحق أتلانتا .. وتعادل مثير بين شاختار ودينامو زغرب

طلال الغامدي(صدى):

أمطر مانشستر سيتي الإنجليزي شباك ضيفه أتلانتا الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم أتلانتا عن طريق روسلان مالينوفيسكي عقب مرور 28 دقيقة، قبل أن ينتفض السيتي ويحرز خمسة أهداف متتالية عن طريق سيرجيو أجويرو بهدفين في الدقائق 34 و38 وهاتريك عن طريق رحيم سترلينج في الدقائق 58 و64 و69.

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعدما تعرض فيليب فودين الطرد لحصوله على انذارين خلال اللقاء

ورفع السيتي رصيده إلى 9 نقاط بينما بقى أتلانتا في قاع الترتيب بلا نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل دينامو زغرب مع مضيفه شاختار دوستيك بنتيجة 2-2 ليرتفع رصيد كلا الفريقين إلى 4 نقاط لكل منهما.