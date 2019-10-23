وظائف شاغرة في فنادق هيلتون

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والظهران.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: موظف استقبال (الظهران)– مشرف المكتب الأمامي (مكة المكرمة – مشرف النظافة (مكة المكرمة) وكيل المكتب الأمامي (مكة المكرمة)، المدير التجاري (الرياض) مساعد تنفيذي التدبير المنزلي (مكة المكرمة)، كبير المهندسين (الرياض) رئيس الحسابات/ مراقب مالي (مكة المكرمة) مدير الموارد البشرية (الرياض) )

بالإضافة إلى المشرف المراقبين (مكة المكرمة)، مراقب مالي/ مدير الشؤون المالية (الرياض)، مدير الحجوزات (المدينة المنورة) مساعد مدير تقنية المعلومات (المدينة المنورة).

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