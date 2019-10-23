سيول نادرة في القاهرة.. والمواطنون يسبحون والطلاب عالقون حتى الليل(فيديو)

القاهرة(صدى):

شهدت بعض محافظات مصر هطول أمطار غزيرة مساء الثلاثاء أدت لشلل تام في حركة المرور ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

وأدت الأمطار لغرق شوارع بأكملها وسيارات، وشلل تام لحركة المرور في المعادي ومدينة نصر ومصر الجديدة وأكتوبر استمرت لساعات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد مستمرة حتى الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأظهرت مقاطع فيديوهات لسيارات غارقة ومواطنين يسبحون في المياه، وفيديوهات أخرى لمواطنين يستعينون بإطارات سيارات فارغة للخروج من المياه بعد أن كادوا يتعرضون للغرق، حيث لم يتمكن التلاميذ من العودة إلى منازلهم بسبب تعطل الحركة المرورية.

في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، أنه تم تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس القاهرة، نظرًا لاحتمال سقوط أمطار شديدة.