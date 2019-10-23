النيران تلتهم سيارة طالب في الشرائع

علي القحطاني(صدى):

اشتعلت النيران في مركبة طالب، كانت متوقفة بجوار مدرسته (العز بن عبدالسلام الثانوية بالشرائع)؛ بسبب تماس كهربائي، فيما توجهت فِرق الدفاع المدني لمكان الحادث سريعا وأخمدت النار، دون وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبه، قال حسين العاصمي، والد الطالب “معاذ” قائد المركبة التي اشتعلت بها النار بسبب التماس الكهربائي، إن ابنه لم يأخذ بالحسبان عندما أبلغه إخوته صباح اليوم باكرًا أثناء إيصالهم لمدارسهم بأنهم يستنشقون رائحة احتراق داخل المركبة، إلا أنه لم يهتم بالأمر

ولم يتوقع أن يحدث ذلك.

وأضاف “العاصمي”: عند الساعة الـ11 من صباح اليوم تم إبلاغ ابني وهو على مقاعد الدراسة بأن مركبته تحترق بجوار المدرسة؛ فأبلغوا “911” عن الحادث.

ومن جانبها، بادرت إدارة المدرسة بإخراج الطلاب؛ ليتمكنوا من إخراج مركباتهم القريبة من السيارة المحترقة احترازيًّا حتى لا تندلع النار بها هي الأخرى.

وأشاد رجال الدفاع المدني بحسن تصرف إدارة المدرسة في إخلاء المركبات حتى لا يتطور الحريق.

وباشرت فِرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على الفور موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات تُذكر.