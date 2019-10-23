شركات الفوركس تستغل سمعة «نيوم» للنصب على المستثمرين

وكالات (صدى):

أقدمت شركات الفوركس ( وهي شركات تجارة العملات والمضاربات غير المرخصة في العالم) على استغلال السعوديين بإعلانات جديدة تقنعهم بالاستثمار في مشروع نيوم.

وظهرت إعلانات الفوركس عبر الشبكة العنكبوتية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، على مواقع الأخبار والترفيه المختلفة.

وتدعو تلك الإعلانات، المواطنين السعوديين لاستثمار أموالهم في مشروع ”نيوم“ عبر شراء الأسهم فيه، ناسبةً لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تخفيضه لقيمة السهم من 5 آلاف ريال إلى ألفي ريال كي يتسنى للسعوديين الاستثمار في المشروع على حد زعم تلك الإعلانات.

ولم تُصدر مؤسسة النقد العربي ، تحذيرات بشأن الإعلانات الجديدة التي تستغل اسم مشروع ”نيوم“ حتى الآن، على الرغم من تحذيراتها المستمرة للمواطنين من التعامل مع شركات الفوركس .

ويطلق اسم“تجارة الفوركس“ على تجارة العملات والمضاربات فيها عبر شركات متعددة لا تمتلك ترخيصًا لمزاولة نشاطها المالي في الدول، لكنها تستقطب مواطني تلك الدول عبر شبكة الإنترنت وتغريهم بأرباح كبيرة رغم وجود مخاطر عالية قد تقود المستثمر لخسارة كل أمواله في يوم واحد.