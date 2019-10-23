شاهد.. مواطنون يُشعلون الحطب احتفالا بالشتاء

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من المواطنين بإحراق الحطب احتفالًا بقدوم موسم الشتاء، في محافظة الرس.

وأوضح المقطع، قيام مواطن بسكب البنزين على الحطب، ثم قام آخر بإشعال النار فيه على مرآى من الكثيرين.

وأثار المقطع، غضب متداوليه، معتبرين أنه هدرًا للموارد الطبيعية، وعادات خاطئة كانت في الماضي ولا مكان لها حاضرًا.