شاهد.. مواطنون يُشعلون الحطب احتفالا بالشتاء
أظهر مقطع فيديو، قيام مجموعة من المواطنين بإحراق الحطب احتفالًا بقدوم موسم الشتاء، في محافظة الرس.
وأوضح المقطع، قيام مواطن بسكب البنزين على الحطب، ثم قام آخر بإشعال النار فيه على مرآى من الكثيرين.
وأثار المقطع، غضب متداوليه، معتبرين أنه هدرًا للموارد الطبيعية، وعادات خاطئة كانت في الماضي ولا مكان لها حاضرًا.
زائر[ عدد التعليقات: 3560 ] نشر منذ 44 دقيقة
وش المهزلة هذي والخرابيط
صرنا مثل الهندوس كل شي صار له يوم وموسم وحفلة وعيد
ترى وربي صرنا مسخرة للعالم ويطقطقون علينا للاسف