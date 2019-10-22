صورة بألف معنى تُثير سخرية المصريين لرجل وامرأة عالقان في المياه

القاهرة(صدى):

وثقت صورة متداولة في مصر، حالة الطوارئ التي تعيشها القاهرة بسبب الأمطار الشديد التي هطلت فجأة اليوم الثلاثاء.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل الحركة المرورية لساعات وإيقاف الطرق والأنفاق الحيوية، وذلك بعد هطولها فجأة وبشكل لما يسبق له مثيل منذ عقود.

وسخر المصريون من دخول فصل الشتاء بهذه الطريقة، والشلل المروري الذي حدث في العاصمة المصرية، إذ نشر بعضهم صورًا لتجمعات المياه مشيرين إلى أنها ستكون بديلًا لنهر النيل بعدما تبني إثيوبيا سد النهضة.

كما انتشرت صورة غريبة لامرأة تقود سيارتها وسط المياه في عصبية شديدة، بينما يظهر رجل يركب دراجة نارية في نفس إطار الصورة وهو يُدخن السيجار دون مبالاة.

وعلّق متداولو الصورة عليها، بالقول إن الصورة أصدق تعبير على مواجهة النساء والرجال للمشاكل، في إشارة إلى عصبية المرأة ولا مبالاة الرجل رغم أن كلاهما عالقان في المياه.