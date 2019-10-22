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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

مصرع مواطنة سقطت في خزان أرضي بالمدينة المنورة

مصرع مواطنة سقطت في خزان أرضي بالمدينة المنورة
نواف السالم(صدى):

توفيت مواطنة مساء اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق 2 متر في منطقة المدينة المنورة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بأن الدفاع المدني ورده بلاغًا عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، بشأن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأضاف: تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق 2 متر؛ ما أدى إلى وفاتها.
وأكد أنه تم إخراجها من قبل الفرقة، وجاري تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3950 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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