مصرع مواطنة سقطت في خزان أرضي بالمدينة المنورة

نواف السالم(صدى):

توفيت مواطنة مساء اليوم الثلاثاء، بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق 2 متر في منطقة المدينة المنورة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بأن الدفاع المدني ورده بلاغًا عند الساعة 19:30 من مساء اليوم، بشأن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأضاف: تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق 2 متر؛ ما أدى إلى وفاتها.

وأكد أنه تم إخراجها من قبل الفرقة، وجاري تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل.