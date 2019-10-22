« لمسة يد » وأخطاء تحكيمية بالجملة في مباراة السد تثير جدلا

ماجد محمد(صدى):

تسبب حكم مباراة الهلال والسد القطري السنغافوري محمد تقي، في إثارة جدلا كبيرا بقراراته في مباراة ، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

واتخذ الحكم عددًا من القرارت التحكيمية التي أغضبت جماهير الهلال لما كان فيها تحامل عليهم حسبما يرى الجمهور.

وكان أبرز المشاهد المثيرة للجدل في المباراة هي لمسة يد واضحة على خوخي بوعلام، لاعب السد، وإيقافه هجمة خطيرة للاعبي الزعيم ولكن الحكم لم يشهر أي كارت في وجه اللاعب.

وفي هجمة أخرى، تدخل البريك، لاعب الهلال، مع مهاجم السد أكرم عفيف، والذي سقط داخل منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم ركلة جزاء وسجل منها اللاعب هدفه الأول، واعترض الجمهور على أن سقوط وجسد اللاعب كان من خارج المنطقة.

ونجح الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته 4-2 أمام مستضيفه السد القطري في إياب قبل النهائي في الرياض، حيث فاز بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.