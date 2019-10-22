« لمسة يد » وأخطاء تحكيمية بالجملة في مباراة السد تثير جدلا
تسبب حكم مباراة الهلال والسد القطري السنغافوري محمد تقي، في إثارة جدلا كبيرا بقراراته في مباراة ، اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إطار إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.
واتخذ الحكم عددًا من القرارت التحكيمية التي أغضبت جماهير الهلال لما كان فيها تحامل عليهم حسبما يرى الجمهور.
وكان أبرز المشاهد المثيرة للجدل في المباراة هي لمسة يد واضحة على خوخي بوعلام، لاعب السد، وإيقافه هجمة خطيرة للاعبي الزعيم ولكن الحكم لم يشهر أي كارت في وجه اللاعب.
وفي هجمة أخرى، تدخل البريك، لاعب الهلال، مع مهاجم السد أكرم عفيف، والذي سقط داخل منطقة الجزاء، واحتسبها الحكم ركلة جزاء وسجل منها اللاعب هدفه الأول، واعترض الجمهور على أن سقوط وجسد اللاعب كان من خارج المنطقة.
ونجح الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته 4-2 أمام مستضيفه السد القطري في إياب قبل النهائي في الرياض، حيث فاز بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الحالي.
ابو داود[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 4 ساعات
طالما تاهل الهلال والحمد لله مافي داعي لبحث اخطاء الحكام فالحكم انسان قد يصيب وقد يخطيء وارضاء الناس غاية لاتدرك انظرو للقادم
A.awad[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
إذا يشارك سلمان الفرج في الـنهـائـي فـــلا تــفرحـو بالـبـطـولــه والله يــسـتر مـن كـثر الأهــداف في الـهلال …
المليليح[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله فككم قول الحمدلله بس والتحكيم في آسيا نزيه والدليل لكم عشرين سنة عن البطولات الخارجية
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس مهم النتيجة لأن المحصلة تأهل لكن المهم الأن الإستفادة من الدرس من الجميع مدرب لاعبين إدارة فما حدث اليوم كوارث تكتيكية وفردية ونفسية كشفت سؤ التكتيك من المدرب وأثناء المباراة. أتمنى أن يكون درساً.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1361 ] نشر منذ 1 ساعة
ازعجتونا بصيااااحكم وهذا بالرغم انه فيه بلنتي للسد لحظة لمس والبليهي ومعاه لاعب هلالي ثاني وااااضحه وما حسبها الحكم ايش رايكم يالطواقي تكلمون الاتحاد الآسيوي يخلي ابو زنده او عمر المهنا يحكم لأنكم تعودتم على الحكام المحليين ووقفتهم معاكم في كل مباراه 👍 اقوووووول تحمدوا ربكم انقذكم من السد ٣ أهداف في ثلااااث دقايق 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ولاتفرحون اوراوا مسوي نقطة تفتييييش للطوااااقي المحليه😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
رياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
منقهرين ليه هههههه ايه صح جمهور مسيار كل يوم لهم فريق هاردلكم ي مصصصصخره ي وضيع آسيا 😂😂