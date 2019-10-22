مخترع سعودي يحقق إنجازًا عالميًا في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

حقق المخترع السعودي سعيد الزهراني، إنجازًا عالميًا في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وقال خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، إن براءة اختراعه عبراة عن طائرة بدون طيار متعددة المهام والخواص، واستخداماتها عسكرية ولها تطبيقات مدنية.

وأضاف: «لدي أبحاث في مجال الطيران من أيام المتوسطة، ولدي براءة اختراع ثالثة تنتظر التسجيل من مكتب براءات الاختراع الروسي».

وتابع: «لدي براءتي اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وأنتظر الثالثة من مكتب براءات الاختراع الروسي».

ووجه رسالتين للجهات الحكومية والمجتمع على حدٍّ سواء، قائلًا: «الطائرات بدون طيار تقنية متقدمة جدا، أكثر تطبيقاتها جيدة وليست سلبية، وأتمنى عدم النظر لها كسلاح دمار، بقدر ما هي سلاح إعمار ونماء».