ترامب يدفع 4,5 مليون دولار مساعدات لـ الخوذ البيضاء في سوريا

واشنطن(صدى):

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مساعدات بـ4,5 مليون دولار لمنظمة ”الخوذ البيضاء“، للدفاع المدني في مناطق الفصائل المعارضة في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان : المساعدات التي أقرها ترامب لـ“الخوذ البيضاء“ تندرج في إطار دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظّمة في البلاد.

يذكر أن منظمة الخوذ البيضاء تتقلى تقديرًا دوليًا لعملها تحت القصف العنيف على انتشال ضحايا من تحت الركام ونقلهم إلى المستشفيات.

وتأتي المساعدة المالية في خضم موجة انتقادات حادة يتعرّض لها ترامب في الولايات المتحدة وخارجها على خلفية قراره سحب الجنود الأمريكيين من مناطق الأكراد في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.