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    أكتوبر

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  3. لقطات مذهلة من الماعز الجبلي وهو على منحدر

لقطات مذهلة من الماعز الجبلي وهو على منحدر




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