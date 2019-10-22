لوشيسكو: هدفنا الأكبر تحقق ولكن بشكل عام لست راضيًا

ماجد محمد (صدى):

أكد الروماني رازفان لوشيسكو على عدم رضاه عما قدمه لاعبي نادي الهلال ضد السد في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “أعتقد أن ما حدث في نهاية المباراة اليوم قد حدث في لحظات قليلة، ورغم أننا كنا قريبين من أن نخسر التأهل ولكن بالمجمل نحن في النهائي.”.

وأضاف: “كنا نعلم بأن المهمة في مباراة نصف نهائي أبطال آسيا لن تكون سهلة، انتهت المباراة وهدفنا الأكبر تحقق ولكن بشكل عام لست راضياً عن الطريقة هذه التي وصلنا إليها، و غداً سندرك نحن جميعاً بأن كل هذا قد مضى”.

وتابع: “في المباراة النهائية ستكون الحسابات مختلفة والأمور مغايرة، وتنتظرنا مواجهة قوية بلا شك وسنكون مستعدين لها بأفضل صورة ممكنة”.

وأختتم: “وأرى أن العوامل النفسية كانت لها السبب البارز في صعوبة الأمور علينا اليوم والذي كاد أن يكلفنا التأهل، ولدينا مقولة في رومانيا وأنا أؤمن بها “يجب أن ترضى بما تمتلك” ونحن في النهائي، وعلينا الاستعداد لذلك الأمر