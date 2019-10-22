  • الثلاثاء 22

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الهلال يطيح بالسد ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019

الهلال يطيح بالسد ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019

الهلال يطيح بالسد ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019
ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بفوزه على السد القطري بنتيجة 6-5 في ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.

وأقام الفريقان، مباراة إياب نصف نهائي الأبطال والتي فاز فيها السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود.

وأحرز أهداف الهلال كل من سالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الدقيقتين 13، 25 على الترتيب، فيما سجّل أهداف السد كل من: أكرم عفيف، نام تاي-هي، حسن الهيدوس، بوعلام خوخي في الدقائق 17، 19، 20، 93 على التوالي.

وكان الهلال قد فاز في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 4-1، ليصبح فائزًا على السد بنتيجة 6-5 بمجموع المباراتين، ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الهلال، الفائز في مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند الصيني، والتي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 4 دقائق

اسوء الهلاليين اليوم الفرج وعطيف والبليهي وكانوا وراء كارثة الهلال رغنم التأهل .
المدرب أخطأ في التاخير بالتبديل ونرك الفرج وعطيف ..! كان من المفروض تبديل الفرج من الشوط الأول بسبب أخطائها المتكررة مع البليهي . وثم لحقهم البليهي بتكرر أخطائه . كذلك المعيوف لم يتعلم من أخطائه !!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *