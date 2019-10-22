الهلال يطيح بالسد ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

تأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بفوزه على السد القطري بنتيجة 6-5 في ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.

وأقام الفريقان، مباراة إياب نصف نهائي الأبطال والتي فاز فيها السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود.

وأحرز أهداف الهلال كل من سالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الدقيقتين 13، 25 على الترتيب، فيما سجّل أهداف السد كل من: أكرم عفيف، نام تاي-هي، حسن الهيدوس، بوعلام خوخي في الدقائق 17، 19، 20، 93 على التوالي.

وكان الهلال قد فاز في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 4-1، ليصبح فائزًا على السد بنتيجة 6-5 بمجموع المباراتين، ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الهلال، الفائز في مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغزهو ايفرغراند الصيني، والتي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.