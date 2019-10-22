بالفيديو..مسؤول في غرفة الرياض : أشك أن تنجح عملية « التوطين » بنسبة 100%
أكد خالد العثمان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، على أن قرار “رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة” قرار غير واقعي لا علاقة له بسوق العمل، ولا يمكن تحقيقه.
وقال العثمان خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : الضغط على القطاع الخاص بعملية “التوطين” دون تقديم حلول وممكنات حقيقة له، سيضعه أمام مسؤولية هو غير قادر عليها.
وأضاف : أشك أن تنجح عملية “التوطين” بنسبة 100% في أي قطاع من القطاعات، والواقع يقول إن تجارب الإلزام والفرض والغصب لا تأتي بنتيجه، ويجب أن نعيد “تشريح” المشكلة.
وتابع : وزارة العمل تحاول فرض “التوطين” بسياسة “العصا” وبدون “جزرة”! وأقترح على الوزارة البحث الحقيقي عن آليات التنفيذ، وخفض سقف الطموحات.
م. خالد العثمان – رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض
الضغط على القطاع الخاص بعملية "التوطين" دون تقديم حلول وممكنات حقيقة له، سيضعه أمام مسؤولية هو غير قادر عليها..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/AlhWNYF4L5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2019
م. خالد العثمان – رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض
الضغط على القطاع الخاص بعملية "التوطين" دون تقديم حلول وممكنات حقيقة له، سيضعه أمام مسؤولية هو غير قادر عليها..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/AlhWNYF4L5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2019
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 7 ساعات
اذا سجنوك أنت ومن مثلك من أعداء الوطنية والتوطين ومعارضي انظمة الدولة ومقاومتها قبل تطبيقها حينها سيستوعب سوق العمل كل المواطنين وزيادة
مغرد[ عدد التعليقات: 1167 ] نشر منذ 53 دقيقة
التو ظيف الى نق راه فى الصحف اعلان فقط امام المسئول والصحيح انهم يضعون شروط تعجيزيه من شان يقولون السعودى ما تقدم نبى اجنبى خذوا الكلام الصحيح الشروط تعجيزيه تعجيزيه