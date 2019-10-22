إيران عن تهديد ترامب بضربها: « يخافون منا »

نايف السالم(صدى):

حرصت إيران على الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها؛ حيث صرح بأنه مستعد لتوجيه ضربة إلى إيران .

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد علي باقري تعليقًا على تصريحات ترامب:في حال هاجمنا الأعداء، سيتكبّدون خسائر فادحة وسيدفعون ثمنًا باهظًا جدًا.. الأعداء يخافون منّا والأصدقاء يثقون بنا.

وأضاف “القوات الإيرانية تواجه الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها البلد، وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن الدائم، وإنشاء وتعزيز الردع الفعال.

وأشار إلى عداوة أمريكا التاريخية مع إيران، قائلا: ليس هناك شك في العالم حول عداء أمريكا وتعطشها للجريمة، وكذلك الصهاينة القتلة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: إليس هناك أي خطر يهدد إيران، فقوتنا الردعية باتت تشمل كل المجالات العسكرية، لكننا سنعزز قدراتنا البحرية أكثر من السابق “ .