إيران عن تهديد ترامب بضربها: « يخافون منا »
حرصت إيران على الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها؛ حيث صرح بأنه مستعد لتوجيه ضربة إلى إيران .
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد علي باقري تعليقًا على تصريحات ترامب:في حال هاجمنا الأعداء، سيتكبّدون خسائر فادحة وسيدفعون ثمنًا باهظًا جدًا.. الأعداء يخافون منّا والأصدقاء يثقون بنا.
وأضاف “القوات الإيرانية تواجه الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها البلد، وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن الدائم، وإنشاء وتعزيز الردع الفعال.
وأشار إلى عداوة أمريكا التاريخية مع إيران، قائلا: ليس هناك شك في العالم حول عداء أمريكا وتعطشها للجريمة، وكذلك الصهاينة القتلة.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: إليس هناك أي خطر يهدد إيران، فقوتنا الردعية باتت تشمل كل المجالات العسكرية، لكننا سنعزز قدراتنا البحرية أكثر من السابق “ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85227 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1311 ] نشر منذ 3 ساعات
افول الله يكفينا شر امريكا وايران كلهم يشتغلون لصالح اسرائيل الصهيونية
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14403 ] نشر منذ 1 ساعة
كلكم ملاعين😡