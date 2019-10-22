ترامب يدافع عن نفسه بكلمة مسيئة.. والانتقادات تلاحقه

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على التحقيق الذي يهدف إلى عزله، مشبها هذا التحقيق بـ《الإعدام خارج إطار القانون》.

واستخدم ترامب للتعبير عن هذا التحقيق، علارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أيام العبودية في أمريكا، قائلا على حسابها الرسمي على تويتر 《على حميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا إعدتم خارج الفانون، ولكننا سننتصر》.

وواجه الرئيس الأمريكي العديد من الانتقادات على هذه التغريدة التي قال خلالها إن التحقيق لعزله ليس عادلا ويجرده من حقوقه القانونية، ومن جانبها لفتت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان، إلى أنها تشعر بالاشمئزاز من استخدام ترامب السئ لهذه العبارة.

شبّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، التحقيق الذي يهدف لعزله بـ “الإعدام خارج إطار القانون”، مستخدما عبارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أيام العبودية في أميركا.

وكان ترامب واجه انتقادات فورية على تغريدة قال فيها إن التحقيق لعزله ليس عادلا، ويجرده من حقوقه القانونية.

وكتب على تويتر “على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا – إعدام خارج القانون.. ولكننا سننتصر”.

وذكرت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون أنها تشعر بـ”الاشمئزاز من استخدام ترامب السيء لهذه العبارة اليوم”.

وأوضحت أن 4743 شخصا أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأميركيين الأفارقة، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات كانت جرائم ضد الإنسانية وجزء بشع من تاريخ العنف العنصري في البلاد.